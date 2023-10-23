В КМДА вважають, що нинішні штрафи замалі, враховуючи шкоду, яка завдана місту

У Києві посилять відповідальність за балкони на історичних будинках. За самовільне встановлення балконів, дверей, терас чи добудов на пам’ятках у столиці вже штрафують, але суми хочуть збільшити, розповіла очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова в коментарі Liga.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Соловйова зазначила, що спочатку власник приміщення отримує припис, згідно з яким мусить прибрати прибудову. У випадку, якщо він цього не робить за певний час, буде накладений штраф у розмірі 1 700 грн для фізичної особи або від 17 до 170 тис грн для юридичної.

«Проте, ми ж розуміємо що в розрізі шкоди, яка завдана місту, це дуже мало, адже ми втрачаємо пам’ятку. Тому зараз ми опрацьовуємо зміни до законодавства про охорону культурної спадщини, де мають бути збільшені суми штрафів», – підкреслила Соловйова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, зараз ведуться розмови щодо встановлення адміністративної відповідальності за пластикові вікна на історичних будинках, проте за це поки що не штрафуватимусь.

Марина Соловйова додала, що просить збільшити штат інспекторів до 7-8 осіб, що дасть можливість пришвидшити реагування на зміни фасадів історичних будівель. Крім того, у відомстві хочуть набрати громадських інспекторів з-поміж активістів.

Також Соловйова підкреслила, що у майбутньому за знищення важливих будівель та зміну їхнього фасаду можуть запровадити кримінальну відповідальність. Це стане можливим, якщо парламент ратифікує Нікосійську конвенцію.

Варто додати, що у квітні минулого року КМДА заборонила встановлювати кондиціонери, робити прибудови, змінювати форму чи колір балконів і вікон на памʼятках архітектури в центральному ареалі Києва. Однак заборона не стосується будинків, які розташовані в центральному історичному ареалі столиці, але не належать до архітектурних пам’яток.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для порівняння, у Львові відкрили декілька адміністративних справ через зміну вигляду пам'яток місцевого значення – у кожному випадку виписаний штраф у розмірі 1700 грн. Зокрема, до відповідальності притягували за заміну дерев’яних вікон на пластикові, прибудову до фасаду чи накриття та засклення відкритого балкону. На тих мешканців будинків, які не повернуть об’єкт до автентичного вигляду, подадуть до суду.

Нагадаємо, столиця не підвищувала тариф на теплопостачання цього опалювального сезону, проте просить мешканців міста вчасно платити за надані комунальні послуги, бо від цього залежить стабільна робота житлово-комунального господарства. Відповідну заяву зробив мер Києва Віталій Кличко