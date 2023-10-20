Нове правило Польщі: за що можуть оштрафувати українців

Діти віком від 10 до 18 років повинні мати велосипедну картку та здати іспит

За порушення правил їзди на велосипеді чи самокаті у Польщі можна отримати штраф 13,5 тис грн

Особи, які вибирають для пересування велосипед чи самокат, відсьогодні мусять бути обережними. Польське МВС надало дозвіл муніципальним службам штрафувати недобросовісних учасників дорожнього руху. За їзду по тротуару чи за відсутність певних документів можна отримати чималий штраф, пише портал motofakty.pl.

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Починаючи з сьогодні, 20 жовтня, працівники муніципальної поліції у Польщі зможуть виписати штраф особі, яка порушує правила пересування на велосипеді чи електричному самокаті.

Славомір Смик з муніципальної варти Варшави пояснив, що штрафи отримуватимуть люди, які їдуть на велосипеді, електросамокаті чи на особистому транспортному засобі по дорозі загального користування, у житловій чи проїжджій зоні. Як зазначає Gazeta Olsztyńska, фінансове покарання передбачено також для тих, хто їздитиме по тротуару, який призначений лише для пішоходів. Згідно з цією постановою, штраф може скласти від 50 до 200 злотих (451-1804 грн).

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Якими будуть штрафи?

Особи, які керують немоторними транспортними засобами без необхідних прав, будуть оштрафовані на суму до 1500 злотих (13,5 тис грн).

Діти до 10 років можуть кататися на велосипедах і самокатах тільки в супроводі дорослого. Однак особи віком від 10 до 18 років повинні мати принаймні велосипедну картку або водійські права категорії A1, AM, B1 або T. Для дорослих достатньо посвідчення особи.

Відповідно до Кодексу про дрібні правопорушення догана або штраф до 1500 злотих також накладаються за такі правопорушення:

об’їзд транспортного засобу, який зупинився перед пішохідним переходом;

обгін транспортного засобу на пішохідному переході;

невиконання вимог щодо зупинки транспортного засобу для переходу дороги інвалідам або особам з обмеженими фізичними можливостями;

ненадання дороги пішоходу.

Як отримати велосипедну картку в Польщі?

Велосипедна картка потрібна для осіб віком 10-18 років, які хочуть легально пересуватися на велосипеді. Як пише видання, іспит на права їзди на велосипеді проходить у школі. Найчастіше його проводять влітку - у червні. Для осіб до 18 років, які не є учнями початкових класів, заняття проводяться в WORD (воєводському осередку дорожнього руху), а велокартка видається директором дорожнього центру.

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Учень, який бажає скласти іспит на права їзди на велосипеді, повинен пройти практичну та письмову частину. Тести містять запитання за такими темами:

Велообладнання;

Поведінка щодо пішоходів;

Перша допомога;

Світлофор;

Загальні правила;

Знаки.

Тест з велосипедної картки триває 35 хвилин і складається з 25 питань. Учень має три відповіді на вибір, лише одна з них є правильна. Для здачі теоретичної частини іспиту можна дати максимум 4 неправильні відповіді. У практичній частині іспиту необхідно продемонструвати свої технічні навички їзди на велосипеді.