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Осінні канікули для столичних школярів: коли розпочнуться та скільки триватимуть

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Осінні канікули для столичних школярів: коли розпочнуться та скільки триватимуть
До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах
фото: bigkyiv.com.ua

Для школярів під час канікул у закладах освіти буде організована гурткова робота та компенсаторні заняття з різних предметів

Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 23 жовтня і триватимуть до 29 жовтня включно. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Відповідно до рекомендованої структури навчального року, з 23 жовтня в Києві для школярів розпочнуться осінні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає. До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання», – заявив Валентин Мондриївський.

За його словами, для школярів під час канікул у закладах освіти буде організована гурткова робота та компенсаторні заняття з різних предметів. Для вчителів міські установи підготували низку вебінарів та тренінгів із питань психологічної підтримки учасників освітнього процесу та з підвищення професійної майстерності.

Заклади дошкільної освіти та позашкілля столиці під час канікул продовжать роботу у форматі, у якому працюють наразі. Він нагадав, що з 10 жовтня столиця розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, школи, садки, – за заявками їхніх керівників.

Як раніше повідомлялося, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.

Теги: Київ школа канікули

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