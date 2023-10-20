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Жодних «шампанських»? В Україні можуть запрацювати нові правила маркування спиртних напоїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жодних «шампанських»? В Україні можуть запрацювати нові правила маркування спиртних напоїв
Такі  напої як коньяк, шампанське мають право іменуватися лише там, звідки вони походять: із провінцій Коньяк, Шампань
фото з відкритих джерел

Закон «Про географічні зазначення спиртних напоїв», ухвалений в грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року 

Кабінет міністрів пропонує штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року. Відповідний проєкт зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення уряд вніс до Верховної Ради. Про це йдеться у проєкті закону №10162.

Проєктом закону пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв) передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 850 грн).

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, закон «Про географічні зазначення спиртних напоїв», ухвалений в грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року.

Законом гармонізуються положення національного законодавства з нормами права Європейського Союзу та встановлюються загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Згідно з новою редакцією закону про географічні зазначення такі продукти як коньяк, шампанське мають право іменуватися лише там, звідки вони походять: із провінцій Коньяк, Шампань тощо.

Раніше повідомлялося,  що в Україні згідно з законом про географічні зазначення після 2022 року українські виробники не зможуть називати сири пармезаном, рокфором та фетою, а після 2025 року алкогольні напої втратять назви шампанське та коньяк.

 

Теги: продукти алкоголь закон штраф правила

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