У Києві впав будівельний кран: КМДА повідомила подробиці

На будівельному майданчику ніхто не постраждав

В Оболонському районі змінено рух громадського транспорту – під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. Про це з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там зазначають, що на будівельному майданчику ніхто не постраждав. Сильні пориви вітру зокрема стали причиною падіння крана. Пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра.

За інформацією Київпастранс / Kyivpastrans, на час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:

Будь ласка, читайте текст після реклами

тролейбусний маршрут №44 – маршрутом тролейбусів №24;

автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої

автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай, далі – за власним маршрутом;

рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.

Фахівці відновлюють контактну мережу, щоб запустити рух тролейбусів.

6 фото На весь екран









У Києві ліквідовують наслідки аварії після падіння будівельного крана КМДА

Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 жовтня змінив маршрут автобусів №73. Пояснюють це оптимізацією маршрутної мережі міського наземного транспорту та бажанням покращити транспортне обслуговування пасажирів. Зокрема, рух автобусів відтепер організовано за наступною схемою: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Полку «Азов» – просп. Оболонський (до вул. Героїв Дніпра).

Водночас, у столиці з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.