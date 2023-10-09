У Києві впав будівельний кран: КМДА повідомила подробиці
На будівельному майданчику ніхто не постраждав
В Оболонському районі змінено рух громадського транспорту – під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. Про це з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Там зазначають, що на будівельному майданчику ніхто не постраждав. Сильні пориви вітру зокрема стали причиною падіння крана. Пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра.
За інформацією Київпастранс / Kyivpastrans, на час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:
- тролейбусний маршрут №44 – маршрутом тролейбусів №24;
автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої
- Гайдай, далі – за власним маршрутом;
- рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.
Фахівці відновлюють контактну мережу, щоб запустити рух тролейбусів.
Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 жовтня змінив маршрут автобусів №73. Пояснюють це оптимізацією маршрутної мережі міського наземного транспорту та бажанням покращити транспортне обслуговування пасажирів. Зокрема, рух автобусів відтепер організовано за наступною схемою: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Полку «Азов» – просп. Оболонський (до вул. Героїв Дніпра).
Водночас, у столиці з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.
Коментарі — 0