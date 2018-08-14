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    У Києві потонув чоловік

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    У Києві потонув чоловік

    Водолази дістали тіло чоловіка з озера Блакитне

    В озері Блакитне в Подільському районі Києва потонув чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

    За його даними, потопельника помітили люди і сповістили про це рятувальників. Інформація надійшла 14 серпня о 12:39.

    На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось 40 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали потопельника та передали його правоохоронним органам.

    Причини трагедії та особу чоловіка встановлюють правоохоронні органи.

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