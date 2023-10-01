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У Києві повністю висохло озеро Синє (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві повністю висохло озеро Синє (фото)
Озеро не дочекалося порятунку
фото: Михайло Сторожук

У водоймищі колись жили тварини, а тепер його екосистема знищена безповоротно

У Подільському районі Києва, на Виноградарі, повністю висохло озеро Синє. Від нього лишилося кілька невеликих калюж та вологий ґрунт. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів київський активіст Михайло Сторожук.

Екосистема знищена практично безповоротно
Екосистема знищена практично безповоротно
фото: Михайло Сторожук

«Повністю висохло, загинуло Синє озеро на Виноградарі. Перлина району. Місце, де я виріс. Тут колись жили і розмножувалися болотяні черепахи, та безліч інших видів тварин. Екосистема знищена практично безповоротно», – зазначає Михайло.

5 фото
На весь екран
фото: Михайло Сторожук

Активіст наголосив, що озеро померло, так і не дочекавшись обіцяної допомоги з бюджету міста. 

За словами Михайла Сторожука, озеро віддало своє життя заради побудови страшної сірої багатоповерхівки, яку так і не довели до ладу: «Однієї з багатьох багатоповерхівок міста... А озеро таке було одне, іншого такого немає і не буде».

Нагадаємо, із серпня тривала підготовка до початку робіт із розчистки та благоустрою обмілілого озера Синє в Подільському районі. Столична влада планувала розпочати роботи на озері не пізніше жовтня 2023 року.

Причини обміління озера Синього в Подільському районі столиці мають природний та техногенний характер. До перших належить підвищення температури повітря (а отже зростання випаровування) та замулення джерел живлення. До причин техногенного характеру – зокрема водопониження внаслідок будівництва житлового масиву та автомобільних доріг, які стали штучною перешкодою для підземних та поверхневих вод. 

Теги: природа Київ влада

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