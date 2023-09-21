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У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць
Берлін готується прийняти ще тисячі біженців до кінця року
фото:dpa

Центри з прийому прохачів притулку в Берліні вщент заповнені, і міська влада буде намагатись збільшити їх кількість

Центри прийому біженців з України у Берліні переповнені. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel посилаючись на дані Державного управління у справах біженців (LAF). Пропускна спроможність центрів прийому «близька до нуля», прокоментував представник управління.

Згідно з його заявою, з початку року до столиці Німеччини прибуло 9936 прохачів тимчасового притулку, що на 40% більше, ніж роком раніше. Крім того, столиці Німеччини потрібно було подбати про приблизно 11 тис. біженців з України, після 20 тис. осіб, які прибули минулого року.

Останніми роками щотижня до Берліна прибувало близько тисячі прохачів притулку – здебільшого сирійців, турків, афганців, грузинів та молдаван та 350 біженців з України. До кінця року очікується ще 9-10 тис. осіб.

Серед іншого, міська влада планує здавати в оренду цілі готелі та хостели, перетворити новий ангар в аеропорту Темпельхоф, який закрився у 2008 році, на комунальне житло. Крім того, прохачів притулку та біженців з України розмістять у будинках закритої неврологічної клініки, яку спочатку влада планувала знести.

Інша проблема полягає в тому, що офіс прийому біженців перевантажений адміністративними завданнями. У день може бути зареєстровано лише близько 120 осіб, тому особи, які прибувають, вимушені чекати реєстрації близько десяти днів, іноді до трьох тижнів. Тому на додаток до можливостей центрів прийому та розміщення за місцем проживання, необхідно також розширити штат LAF.

Як пише Tagesspiegel, до кінця року Берлін очікує прибуття ще тисячі біженців. «У нас значно зростає кількість», – сказала член берлінського сенату з питань інтеграції Кансел Кізілтепе. Раніше відбулося засідання робочої групи Сенату з питань розміщення біженців. «Ми вже досягли межі, коли справа доходить до розміщення. Потужності в центрах прийому біженців повинні бути збільшені», – сказала сенаторка. Сенат очікує, що до кінця грудня буде ще від 9 тис. до 10 тис. шукачів притулку.

Аналогічна ситуація спостерігається і в багатьох інших землях ФРН, після періоду 2015-2016 років надання притулку знову стало головною темою внутрішньої політики Німеччини. 

Так, зокрема, проблема біженців стала однією з головних тем виборчої кампанії до виборів, що відбудуться 8 жовтня, до місцевих законодавчих органів (ландтагів) у Гессені та Баварії. Так, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, який очолює список Християнсько-соціального союзу (ХСС), відхилив першу вимогу свого попередника Хорста Зеєхофера про те, що Німеччина має обмежити кількість прохачів притулку двома сотнями тисяч на рік. Зедер вважав цю цифру завеликою.

Дедалі більше політиків у Християнсько-демократичному союзі (ХДС), включаючи міністра внутрішніх справ землі Бранденбург Міхаеля Штюбгена, закликають до фундаментальних реформ системи притулку. На їхню думку, уявлення про те, що кожному має бути надано можливість отримати притулок, необхідно відкинути та замінити рішенням про так звані «інституційні гарантії». Це означало б, що через свій спеціалізований орган держава вирішувала б, кого із прохачів притулку за межами своєї території приймати у себе та як розміщувати. 

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини та за сумісництвом член Соціал-демократичної партії Німеччини Ненсі Фезер виступила на надання права голосу іноземцям, які проживають у Німеччині.

Ненсі Фезер обіцяє у своїй передвиборчій програмі, що вона наполегливо боротиметься на федеральному рівні і на місцевому рівні за «надання права голосу на муніципальних виборах для будь-кого, хто прожив у Німеччині понад шість місяців».

Представниця партії роз'яснила, що обіцянка стосується права голосувати на муніципальних виборах для людей, які мають безстроковий дозвіл на проживання.

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Теги: Німеччина міністр партії держава житло Берлін притулок влада біженці

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