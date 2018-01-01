У Києві презентували електронний каталог столичних підприємств-експортерів
- Сьогодні, 10:09
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Електронний каталог підприємств-експортерів сприятиме пізнаваності київських виробників на міжнародних ринках.
Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук під час презентації продукту для дипломатичних і торгових представників зарубіжних посольств в Україні.
Він також додав, що на підтримку реального сектору економіки київська влада реалізовує міські цільові програми на підтримку розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку, в рамках заходів яких щорічно проводиться конкурс «Кращий експортер року» та виставка-презентація продукції столичних виробників «Зроблено в Києві».
Електронний каталог експортоорієнтованої продукції столичних підприємств розроблено з метою ознайомлення іноземних дипломатів із економічним потенціалом промислових підприємств Києва, а також для встановлення міцних ділових контактів між столичними та іноземними підприємцями.
«Презентація в каталозі можливостей промислових підприємств столиці може стати додатковим дієвим інструментом залучення інвестицій в економіку Києва та нарощування експортного потенціалу столичних товаровиробників», – зазначив Андрій Мельничук.
Наразі двомовна електронна версія каталогу містить інформацію про сотню промислових підприємств Києва. У планах на 2018 рік – підготовка друкованого видання та розширення бази підприємств.