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    У Києві презентували електронний каталог столичних підприємств-експортерів

    Електронний каталог підприємств-експортерів сприятиме пізнаваності київських виробників на міжнародних ринках.
    Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук під час презентації продукту для дипломатичних і торгових представників зарубіжних посольств в Україні. Він також додав, що на підтримку реального сектору економіки київська влада реалізовує міські цільові програми на підтримку розвитку підприємництва,
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    У Києві презентували електронний каталог столичних підприємств-експортерів
    У Києві презентували електронний каталог столичних підприємств-експортерів
    • Сьогодні, 10:09
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    Електронний каталог підприємств-експортерів сприятиме пізнаваності київських виробників на міжнародних ринках.

    Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук під час презентації продукту для дипломатичних і торгових представників зарубіжних посольств в Україні.

    Він також додав, що на підтримку реального сектору економіки київська влада реалізовує міські цільові програми на підтримку розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку, в рамках заходів яких щорічно проводиться конкурс «Кращий експортер року» та виставка-презентація продукції столичних виробників «Зроблено в Києві».

    Електронний каталог експортоорієнтованої продукції столичних підприємств розроблено з метою ознайомлення іноземних дипломатів із економічним потенціалом промислових підприємств Києва, а також для встановлення міцних ділових контактів між столичними та іноземними підприємцями.

    «Презентація в каталозі можливостей промислових підприємств столиці може стати додатковим дієвим інструментом залучення інвестицій в економіку Києва та нарощування експортного потенціалу столичних товаровиробників», – зазначив Андрій Мельничук.

    Наразі двомовна електронна версія каталогу містить інформацію про сотню промислових підприємств Києва. У планах на 2018 рік – підготовка друкованого видання та розширення бази підприємств.

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