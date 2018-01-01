У Києві презентували електронний каталог столичних підприємств-експортерів

Електронний каталог підприємств-експортерів сприятиме пізнаваності київських виробників на міжнародних ринках.

Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук під час презентації продукту для дипломатичних і торгових представників зарубіжних посольств в Україні. Він також додав, що на підтримку реального сектору економіки київська влада реалізовує міські цільові програми на підтримку розвитку підприємництва,

Місце, де бідність та розкіш тісно переплетені. Колоритні фотографії Індії

Заводи, шахти та фабрики. Важка дитяча праця в США на знімках 1900-х років

Наші сміливі та красиві десантниці. Як українки тренуються давати відсіч агресору

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Електронний каталог підприємств-експортерів сприятиме пізнаваності київських виробників на міжнародних ринках.

Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук під час презентації продукту для дипломатичних і торгових представників зарубіжних посольств в Україні.

Він також додав, що на підтримку реального сектору економіки київська влада реалізовує міські цільові програми на підтримку розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку, в рамках заходів яких щорічно проводиться конкурс «Кращий експортер року» та виставка-презентація продукції столичних виробників «Зроблено в Києві».

Електронний каталог експортоорієнтованої продукції столичних підприємств розроблено з метою ознайомлення іноземних дипломатів із економічним потенціалом промислових підприємств Києва, а також для встановлення міцних ділових контактів між столичними та іноземними підприємцями.

«Презентація в каталозі можливостей промислових підприємств столиці може стати додатковим дієвим інструментом залучення інвестицій в економіку Києва та нарощування експортного потенціалу столичних товаровиробників», – зазначив Андрій Мельничук.

Наразі двомовна електронна версія каталогу містить інформацію про сотню промислових підприємств Києва. У планах на 2018 рік – підготовка друкованого видання та розширення бази підприємств.