У Києві презентували нові паркувальні талони: ціна і де можна придбати



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Столичних водіїв закликають використовувати талони для паркування

КП «Київтранспарксервіс» презентувало нові паркувальні талони. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян. Він закликає водіїв користуватися ними, щоб зробити паркування у місті зручним і законним, повідомляє прес-служба КМДА.

«Паркувальні талони або абонементи – один із трьох легальних та найзручніших способів оплати послуг паркування у столиці, особливо при щоденному користуванні майданчиками», – підкреслив Давтян.

Він нагадав: талон на місяць I типу дає можливість залишати автомобіль на всіх майданчиках денної служби КП «Київтранспарксервіс»; II типу – на майданчиках II та III зони; III типу – відповідно у III зоні.

Абонемент на квартал дає можливість користування будь-яким денним паркувальним майданчиком підприємства упродовж трьох місяців.

«Зі вступом у дію Закону про паркування буде не просто незручно, але й недешево паркуватися де завгодно. Крім того, Закон дозволятиме застосовувати більш рішучі дії щодо порушників. Упевнений: ми знайдемо порозуміння із водіями і зможемо облаштувати паркувальний простір столиці якнайкраще», – підкреслив Давтян.

Вартість

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