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ПЦУ засудила проведення «КиївПрайд Парк» біля Михайлівського собору

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ПЦУ засудила проведення «КиївПрайд Парк» біля Михайлівського собору
Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації
колаж: glavcom.ua

ПЦУ протестує проти проведення заходу «КиївПрайд Парк» біля Михайлівського собору: називає «антицерковною провокацією»

Київська Митрополія Православної Церкви України (ПЦУ) висловила протест проти проведення заходу, спрямованого на підтримку «гріха содомії (гомосексуалізму)» та «гендерної ідеології» неподалік від Михайлівського Золотоверхого монастиря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ПЦУ.

У заяві, опублікованій Київською Митрополією, обрані місце, час та мета цього заходу розцінюються як «свідома цинічна антицерковна провокація», спрямована на його скандальну рекламу.

Мова йде про благодійну освітню подію «КиївПрайд Парк», яка мала відбутися сьогодні на території ВДНГ на локації «Кит», проте місце проведення було перенесено на під будівлею Міністерства закордонних справ України (Михайлівська площа, 1).

Як повідомили в ПЦУ, попередній подібний захід цього року організатори також призначили на священний для християн час Страсної п'ятниці. Нинішнє ж проведення такого ж заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці, на думку ПЦУ, «не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів».

«Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації та нагадує, що позиція Православної Церкви щодо самого явища гомосексуалізму та його ідеологічного пропагування зафіксована у Декларації Помісного Собору ПЦУ «Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)» від 27 липня 2023 р», – зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, запланований на ці вихідні захід «КиївПрайд Парк» на території ВДНГ, який мав відбутися на локації «Кит», скасовано. Причиною стали погрози агресивно налаштованих осіб та потенційна загроза теракту.

Організатори також повідомили про зміну локації проведення «КиївПрайд Парк».

«Ми розуміємо, що у такій ситуації із погрозами, тиском та переслідуваннями може стикнутися будь-яка дружня локація, яку ми оберемо. Тому ми вирішили провести подію у публічному просторі, який належить усім громадянкам та громадянам України. КиївПрайд Парк відбудеться 7 червня, у суботу під будівлею Міністерства закордонних справ України (Михайлівська площа, 1) починаючи з 15:00», – зазначили оранізатори.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація долучилася до Місяця гордості, змінивши оформлення своїх сторінок у соцмережах. Ця ініціатива, «спрямована на підтримку рівності та толерантності», викликала бурхливу реакцію в соцмережах, де її назвали «блюзнірством» через поєднання ЛГБТ-символіки із зображенням архангела Михаїла.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест у Києві минулого року відбувся у День пам'яті жертв Голодомору. КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом.  Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.

До слова, шістнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із закликом вжити рішучих заходів щодо Угорщини у відповідь на нещодавню заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті

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Теги: Українська православна церква ЛГБТ Київ

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