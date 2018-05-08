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    У Києві продовжують горіти автомобілі: вночі на Оболоні палав Mercedes

    Внаслідок пожежі пошкоджено поруч розташований автомобіль Skoda Octavia
    У вівторок, 8 травня, біля 16-поверхового житлового будинку на пр. Оболонському, 52, в автомобілі Mercedes-Benz S-500 виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:57. На місце події негайно прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О
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    Внаслідок пожежі пошкоджено поруч розташований автомобіль Skoda Octavia

    У вівторок, 8 травня, біля 16-поверхового житлового будинку на пр. Оболонському, 52, в автомобілі Mercedes-Benz S-500 виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:57.

    На місце події негайно прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 01:23 бійці ліквідували пожежу, інформує прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та передні колеса автомобіля, в поруч розташованому автомобілі Skoda Octavia пошкоджено заднє праве крило.  

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Нагадаємо, в кінці квітня біля воріт Комунальна корпорація «Київавтодор» палав автомобіль. Дуже схоже на те, що автомобіль навмисно підпалили.

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