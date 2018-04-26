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    Вночі під Києвом палали чотири автомобілі

    Вогнем знищено автомобіль Toyota Prado та пошкоджено 3 автомобілі
    У четвер, 26 квітня, вночі сталася пожежа на вулиці Печерського в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 02:41, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області. «На місце виклику направлено два відділення
    • 26 Квiтня, 12:23
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    Вогнем знищено автомобіль Toyota Prado та пошкоджено 3 автомобілі

    У четвер, 26 квітня, вночі сталася пожежа на вулиці Печерського в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 02:41, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «На місце виклику направлено два відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани. По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено 4 автомобілі», - йдеться в повідомленні.

    Пожежу було локалізовано о 03:25 та повністю ліквідовано о 03:44.

    Внаслідок загорання вогнем знищено автомобіль Toyota Prado та пошкоджено 3 автомобілі: Land Rover, FIAT Punto та GEELY Emgrand. 

    До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки, 5 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. 

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    Вночі під Києвом палали чотири автомобілі
    Вночі під Києвом палали чотири автомобілі

    Як повідомлялося. 26 квітня у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) згорів автомобіль Chevrolet Epica.

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