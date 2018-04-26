Вночі під Києвом палали чотири автомобілі
- 26 Квiтня, 12:23
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Вогнем знищено автомобіль Toyota Prado та пошкоджено 3 автомобілі
У четвер, 26 квітня, вночі сталася пожежа на вулиці Печерського в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 02:41, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
«На місце виклику направлено два відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани. По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено 4 автомобілі», - йдеться в повідомленні.
Пожежу було локалізовано о 03:25 та повністю ліквідовано о 03:44.
Внаслідок загорання вогнем знищено автомобіль Toyota Prado та пошкоджено 3 автомобілі: Land Rover, FIAT Punto та GEELY Emgrand.
До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки, 5 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Як повідомлялося. 26 квітня у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) згорів автомобіль Chevrolet Epica.