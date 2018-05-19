У Києві проходить «Конопляний марш»

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Акція під Кабміном «Конопляний марш»

Учасники акції вимагають легалізації коноплі

Під Кабінетом міністрів зібралися близько сотні людей, що виступають за легалізацію коноплі.

Організатори акції принесли діджейський пульт, на мітингу присутня здебільшого молодь.

Учасники акції вимагають від уряду почати наукові дослідження канабіноїдів, зокрема у медичних цілях.

«Ми проти безглуздих заборон. Я представляю пацієнтів, які знають, що таке смертельно небезпечні захворювання. Якщо весь світ шукає шляхи, як полегшити біль, то ми підтримуємо такий шлях», - сказав представник мережі ЛЖВ (Люди, що живуть з ВІЛ, — ред.) Дмитро Шерембей.

Поряд стоять декілька представників поліції та охоронців Кабміну, акція проходить спокійно.

Акція носить назву «Конопляний марш».

Нагадаємо, конституційний суд Грузії задовольнив позов партії «Гірчі» і скасував кримінальне покарання за вживання марихуани.

У Києві 1 березня близько двадцяти правозахисників та працівників сфери інтимних послуг пройшли маршем із вимогою легалізувати проституцію.

Урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва доручив низці державних органів легалізувати майнінг криптовалют.

Джерело: Громадське