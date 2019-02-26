У Києві проводять онлайн-запис на стерилізацію бездомних котів



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Для запису на процедуру потрібно заповнити відповідну форму

У Києві можна записатися онлайн на безкоштовну стерилізацію бездомних котів і кішок. Відповідну можливість надає Київська міська лікарня ветеринарної медицини. Про це, зокрема, йдеться на сайті медустанови.

Згідно з повідомленням, для запису на процедуру потрібно заповнити відповідну форму.

У формі на стерилізацію тварини необхідно вказати бажану дату і місце проведення процедури, а також свої контакти для підтвердження запису.

На вибір пропонують три клініки в різних районах столиці: по вул. Електротехнічній, Вірменській та Ярославській.

Після заповнення форми на електронну пошту або телефон клієнта має прийти підтвердження бронювання.

Незабаром у Києві планується запустити аналогічну систему онлайн-запису на стерилізацію бездомних собак.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва планують побудувати новий центр захисту тварин. Міська влада має намір відкрити його в кінці 2020 року. Згідно з рішенням про «Бюджет міста Києва на 2019 рік», на будівництво Центру захисту тварин на вул. Автопарковій планують виділити майже 77,5 млн грн.