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    До літа буде перекрито рух однією з вулиць у центрі Києва

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    Ремонт вестиметься на ділянці вул. Пушкінської між вулицею Льва Толстого і бульваром Тараса Шевченка - До літа буде перекрито рух однією з вулиць у центрі Києва
    Ремонт вестиметься на ділянці вул. Пушкінської між вулицею Льва Толстого і бульваром Тараса Шевченка

    На вулиці Пушкінській триває капітальний ремонт

    Із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.

    Зокрема, у суботу, 7 березня, роботи розпочнуть на ділянці між вулицею Льва Толстого і бульваром Тараса Шевченка. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Під час ремонту рух частиною вулиці буде перекрито. Однак мешканці вулиці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування, зможуть заїжджати в ремонтну зону», - зазначили автодорівці.

    Об’їхати перекриту ділянку можна за маршрутами:

    • вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – б-р Т. Шевченка – вул. Пушкінська;
    • вул. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького – вул. Пушкінська.
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    Роботи триватимуть до кінця травня, але за можливості рух відновлять раніше, зазначили у Київавтодорі.

    Корпорація перепрошує за незручності.

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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