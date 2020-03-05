До літа буде перекрито рух однією з вулиць у центрі Києва



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Ремонт вестиметься на ділянці вул. Пушкінської між вулицею Льва Толстого і бульваром Тараса Шевченка

На вулиці Пушкінській триває капітальний ремонт

Із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.

Зокрема, у суботу, 7 березня, роботи розпочнуть на ділянці між вулицею Льва Толстого і бульваром Тараса Шевченка. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Під час ремонту рух частиною вулиці буде перекрито. Однак мешканці вулиці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування, зможуть заїжджати в ремонтну зону», - зазначили автодорівці.

Об’їхати перекриту ділянку можна за маршрутами:

вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – б-р Т. Шевченка – вул. Пушкінська;

вул. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького – вул. Пушкінська.

Роботи триватимуть до кінця травня, але за можливості рух відновлять раніше, зазначили у Київавтодорі.

Корпорація перепрошує за незручності.