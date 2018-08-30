  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки (фото, відео)

    • Розсилка
    ДТП на вулиці Дружби народів - У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на вулиці Дружби народів

    На вулиці Дружби народів зіткнулися три автомобілі

    У четвер, 30 серпня, в Києві на вулиці Дружби народів зіткнулися три автомобілі: BMW, Volkswagen и Peugeot.

    Аварія трапилася близько 06:30 біля Академії фінансового управління. Про це повідомляє Інформатор.

    BMW і Peugeot рухалися з боку моста Патона в сторону станції метро «Либідська». Volkswagen рухався в протилежному напрямку. На ходу у авто лопнуло і відпало колесо. Через це воно вилетіло на зустрічну смугу і вдарило дві машини. У них спрацювали подушки безпеки.

    Водія Volkswagen з переломом руки госпіталізували. Більше ніхто не постраждав.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки
    У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки
    У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки
    У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки
    У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки
    У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки
    Фото: Інформатор

    Через аварію утворився великий затор в бік моста Патона і в зворотному напрямку. На місці працює патрульна поліція.

    Нагадаємо, 29 серпня дорогу не поділили Chevrolet і Saab. Аварія трапилася на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Олександра Архипенка. Постраждала дівчина. 

    ДТП Київ автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ