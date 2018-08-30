У Києві серйозна ДТП через колесо, що лопнуло на ходу в автівки (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на вулиці Дружби народів

На вулиці Дружби народів зіткнулися три автомобілі

У четвер, 30 серпня, в Києві на вулиці Дружби народів зіткнулися три автомобілі: BMW, Volkswagen и Peugeot.

Аварія трапилася близько 06:30 біля Академії фінансового управління. Про це повідомляє Інформатор.

BMW і Peugeot рухалися з боку моста Патона в сторону станції метро «Либідська». Volkswagen рухався в протилежному напрямку. На ходу у авто лопнуло і відпало колесо. Через це воно вилетіло на зустрічну смугу і вдарило дві машини. У них спрацювали подушки безпеки.

Водія Volkswagen з переломом руки госпіталізували. Більше ніхто не постраждав.

Через аварію утворився великий затор в бік моста Патона і в зворотному напрямку. На місці працює патрульна поліція.

Нагадаємо, 29 серпня дорогу не поділили Chevrolet і Saab. Аварія трапилася на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Олександра Архипенка. Постраждала дівчина.