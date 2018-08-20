У Києві шахрайка привласнила комунальний об’єкт вартістю 19 млн грн



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Прокуратура заявила позов про витребування вказаного майна з незаконного володіння, який судом першої інстанції задоволено в повному обсязі

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 32-річній мешканці столиці у незаконному заволодінні об’єктом комунальної власності вартістю 19 млн гривень, що перебуває у віданні Солом’янської РДА. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що шахрайка, використовуючи неіснуюче рішення Центрального міського районного суду м. Макіївки Донецької області та інші документи, необхідні для оформлення права власності, здійснила перереєстрацію права власності на комунальну будівлю загальною площею понад 800 кв. м, що розташована на вул. Волинській у Солом’янському районі Києва», - йдеться в повідомленні.

Для реалізації злочинного плану шахрайка залучила свою знайому, яка, не будучи обізнаною про її наміри, надала до органів державної реєстрації пакет підроблених документів.

Вартість незаконно відчуженого об'єкту складає понад 19 млн гривень.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Одночасно, з метою захисту прав територіальної громади місцева прокуратура заявила позов про витребування вказаного майна з незаконного володіння, який судом першої інстанції задоволено в повному обсязі.