У Києві шукають тіло студентки, яка стрибнула з мосту Патона

Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста

У річці Дніпро у Києві шукають тіло студентки, яка скинулася з мосту Патона. Для пошуку залучили водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України в Києві, водолази КМДА, міжрегіонального центру швидкого реагування міста Ромни та рятувальників мобільного рятувального центру ДСНС України. 17 лютого вони обстежили 7 тис



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Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста

У річці Дніпро у Києві шукають тіло студентки, яка скинулася з мосту Патона.

Для пошуку залучили водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України в Києві, водолази КМДА, міжрегіонального центру швидкого реагування міста Ромни та рятувальників мобільного рятувального центру ДСНС України.

17 лютого вони обстежили 7 тис кв. м акваторії Дніпра, а 18 лютого – 800 тис. кв. м.

Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста. Пошукові роботи проводяться протягом світлового дня.

Нагадаємо, першокурсниця Національного медичного інституту імені О. Богомольця Мукадас Насірлаєва вирішила звести рахунки з життям, стрибнувши у Дніпро. Дівчина була громадянкою Туркменістану.

Студентка пропала ще 30 січня. З того часу велися активні пошуки дівчини, які зрештою привели до відео з камер спостережень метро. З матеріалів видно, як Мукадас Насірлаєва зійшла на станції «Дніпро», йшла вздовж мосту Патона та зістрибнула в річку.

Причиною цього стало непорозуміння з дозволом на проживання в Україні. Працівник інституту, за словами юриста, вчасно не подав документи до Міграційної служби. Відтак за тиждень до самогубства дівчина звернулась до Посольства Туркменістану, де її попросили принести заяву від декана факультету. Однак в інституті відмовились підписувати цей документ.