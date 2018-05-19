У Києві склали присягу гвардійці-новобранці: фото
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На вірність українському народові присягли 166 новобранців
У суботу, 19 травня, на Софіївській площі у Києві відбулася урочиста церемонія складання присяги новобранцями військової частини 3066 Національної гвардії України.
На вірність українському народу урочистою клятвою присягли 166 новобранців Національної гвардії. Церемонія пройшла за участю голови Печерської райдержадміністрації Сергія Мартинчука, повідомила прес-служба Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
Представники місцевої влади привітали військовослужбовців.
Нагадаємо, 21 квітня 81 випускник Вінницького національного медичного університету імені Пирогова обрали професію військового лікаря та склали присягу.
На території Управління патрульної поліції у Вінницькій області відбулось урочисте шикування з нагоди складання присяги на вірність українському народу одинадцяти нових інспекторів.