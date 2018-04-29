  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
    Новини

    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу

    Це вже четверте поповнення нашої поліцейської родини за останній час
    На території Управління патрульної поліції у Вінницькій області відбулось урочисте шикування з нагоди складання присяги на вірність українському народу одинадцяти нових інспекторів. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком». «Ви повинні завжди дбати про безпеку громадян,
    • Вчора, 06:28
    • Розсилка

    Це вже четверте поповнення нашої поліцейської родини за останній час

    На території Управління патрульної поліції у Вінницькій області відбулось урочисте шикування з нагоди складання присяги на вірність українському народу одинадцяти нових інспекторів.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    «Ви повинні завжди дбати про безпеку громадян, свою особисту безпеку і своїх товаришів. Пам’ятайте, що від вас залежить дуже багато. Бажаю вам успіхів та з гордістю нести звання патрульного поліцейського», - звернувся до новопризначенців керівник патрульної поліції Вінницької області Редван Усеінов.

    Читайте також

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
    У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу

    «У вас розпочався новий етап в житті. Ми з радістю приймаємо вас до лав поліцейських. Ніколи не забувайте про честь мундиру. Це дуже важливо», – наголосив патрульним заступник командира батальйону Василь Самаруха.

    Підтримати новоспечених охоронців порядку прийшли їхні рідні та друзі. Сьогодні спокій вінничан охороняє 267 патрульних поліцейських, серед яких 34 жінки. 


    Читайте також
    Національна поліція України Вінниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ