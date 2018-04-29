У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу

Це вже четверте поповнення нашої поліцейської родини за останній час

На території Управління патрульної поліції у Вінницькій області відбулось урочисте шикування з нагоди складання присяги на вірність українському народу одинадцяти нових інспекторів. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком». «Ви повинні завжди дбати про безпеку громадян,



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Це вже четверте поповнення нашої поліцейської родини за останній час

На території Управління патрульної поліції у Вінницькій області відбулось урочисте шикування з нагоди складання присяги на вірність українському народу одинадцяти нових інспекторів.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«Ви повинні завжди дбати про безпеку громадян, свою особисту безпеку і своїх товаришів. Пам’ятайте, що від вас залежить дуже багато. Бажаю вам успіхів та з гордістю нести звання патрульного поліцейського», - звернувся до новопризначенців керівник патрульної поліції Вінницької області Редван Усеінов.

«У вас розпочався новий етап в житті. Ми з радістю приймаємо вас до лав поліцейських. Ніколи не забувайте про честь мундиру. Це дуже важливо», – наголосив патрульним заступник командира батальйону Василь Самаруха.

Підтримати новоспечених охоронців порядку прийшли їхні рідні та друзі. Сьогодні спокій вінничан охороняє 267 патрульних поліцейських, серед яких 34 жінки.



