У Вінниці одинадцять новоспечених патрульних склали присягу
- Вчора, 06:28
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Це вже четверте поповнення нашої поліцейської родини за останній час
На території Управління патрульної поліції у Вінницькій області відбулось урочисте шикування з нагоди складання присяги на вірність українському народу одинадцяти нових інспекторів.
Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
«Ви повинні завжди дбати про безпеку громадян, свою особисту безпеку і своїх товаришів. Пам’ятайте, що від вас залежить дуже багато. Бажаю вам успіхів та з гордістю нести звання патрульного поліцейського», - звернувся до новопризначенців керівник патрульної поліції Вінницької області Редван Усеінов.
«У вас розпочався новий етап в житті. Ми з радістю приймаємо вас до лав поліцейських. Ніколи не забувайте про честь мундиру. Це дуже важливо», – наголосив патрульним заступник командира батальйону Василь Самаруха.
Підтримати новоспечених охоронців порядку прийшли їхні рідні та друзі. Сьогодні спокій вінничан охороняє 267 патрульних поліцейських, серед яких 34 жінки.