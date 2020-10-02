У Києві смог: столиця України у двадцятці міст світу з найбільш забрудненим повітрям
Рівень забруднення повітря в Києві оцінюється як помірний
Київ опинився у першій двадцятці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах, ситуація в столиці описується як «помірна».
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Станом на 13:30 2 жовтня Київ займає 15 місце за рівнем забруднення повітря з індексом 86 при нормі у 50.
Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.
Як повідомлялося, 1 жовтняпісля обіду столицю накрив смог. Дихати важко і в повітрі відчувається запах гару.
Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі, які досі тривають. Вогнем охоплені десятки тисяч гектарів. Є жертви і постраждалі.
За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.