У Києві смог: столиця України у двадцятці міст світу з найбільш забрудненим повітрям



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Столицю накрив смог Фото: Главком

Рівень забруднення повітря в Києві оцінюється як помірний

Київ опинився у першій двадцятці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах, ситуація в столиці описується як «помірна».

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 13:30 2 жовтня Київ займає 15 місце за рівнем забруднення повітря з індексом 86 при нормі у 50.





Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.





Як повідомлялося, 1 жовтняпісля обіду столицю накрив смог. Дихати важко і в повітрі відчувається запах гару.

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі, які досі тривають. Вогнем охоплені десятки тисяч гектарів. Є жертви і постраждалі.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.