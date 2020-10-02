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    У Києві смог: столиця України у двадцятці міст світу з найбільш забрудненим повітрям

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    Столицю накрив смог - У Києві смог: столиця України у двадцятці міст світу з найбільш забрудненим повітрям
    Столицю накрив смог
    Фото: Главком

    Рівень забруднення повітря в Києві оцінюється як помірний

    Київ опинився у першій двадцятці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах, ситуація в столиці описується як «помірна».

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Станом на 13:30 2 жовтня Київ займає 15 місце за рівнем забруднення повітря з індексом 86 при нормі у 50.


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    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.


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    Як повідомлялося, 1 жовтняпісля обіду столицю накрив смог. Дихати важко і в повітрі відчувається запах гару.

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі, які досі тривають. Вогнем охоплені десятки тисяч гектарів. Є жертви і постраждалі.

    За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    екологія Київ рейтинг повітря
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