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    У Києві сьогодні очікується ожеледиця

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    Температура повітря вдень утримуватиметься близько 0 - У Києві сьогодні очікується ожеледиця
    Температура повітря вдень утримуватиметься близько 0

    Водіям і пішоходам синоптики радять бути уважними і обережними

    В Українському гідрометцентрі повідомили, що сьогодні, 9 лютого, на дорогах Києва очікується подекуди ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

    Як зазначається, синоптик прогнозують у столиці мінливу хмарність, вітер південний, 5-10 м/с, температура вдень утримуватиметься близько 0 градусів.

    Також управління з питань цивільного захисту КМДА, для попередження травматизму й уникнення аварійних ситуацій, рекомендує під час пересування містом під час ожеледиці:

    -        водіям

    дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, що за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

    при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

    не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

    в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    -        пішоходам

    ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

    не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

    при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

    якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

    будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

    коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

    обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попередили про різкі перепади температури, зокрема, різниця між денною і нічною температурою подекуди сягатиме 14-ти градусів.

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