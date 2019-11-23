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    У Києві сьогодні вшанували жертв трансфобії

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    Марш охороняла Нацполіція, зокрема поліція діалогу та кінна поліція - У Києві сьогодні вшанували жертв трансфобії
    Марш охороняла Нацполіція, зокрема поліція діалогу та кінна поліція

    В Україні марш до Дня пам’яті трансгендерних людей проводиться з 2016 року

    У Києві на Михайлівській площі відбувся марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію.

    В Україні подібні  марші проводяться з 2016 року. Цього року марш розпочали мітингом, під час якого учасники згадали загиблих хвилиною мовчання, повідомляє Громадське.

    Також організатори зазначили, що хочуть почути позицію нової влади щодо трансгендерних людей, а також висунути до неї вимоги щодо оновлення клінічного протоколу, що регулює процедуру трансгендерного переходу та введення гендерної ідентичності в антидискримінаційне законодавство.

    Марш охороняла Нацполіція, зокрема поліція діалогу та кінна поліція.

    Поряд із Транс-Маршом люди вийшли на контракцію. Противники маршу пам'яті трансгендерних людей намагалися прорвати кордон поліції.

    Правоохоронці затримали чоловіка на контракції пам'яті трансгендерних людей у Києві.

    До відома, трансфобія (страх)— збірне визначення для різноманітних форм негативної реакції на прояви трансгендерності та транссексуальності, а також соціальні явища, що з нею пов'язані. Це поняття належить, у вузькому значенні, до неконтрольованих негативних емоцій (гнів, острах, відраза тощо) стосовно осіб трансгендерної ідентичності.

    Як повідомлялося, Міжнародний день пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію відзначають 20 листопада або у дати наближені до цього дня.

    Київ Twitter поліція трансгендер кордон
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