У Києві спалахнула серйозна пожежа в багатоквартирному будинку
- Сьогодні, 01:55
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Фото: dtp.kiev
Пожежа спалахнула на вулиці Бойченка, 14
Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами
У понеділок ввечері, 19 лютого, на вулиці Бойченка у Києві спалахнула серйозна пожежа в багатоквартирному будинку.
Про це повідомилляє паблік dtp.kiev.ua.
«Надзвичайна подія у Києві на вулиці О. Бойченка, 14: серйозна пожежа у житловому будинку. Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами. На місці працює ДСНС», - йдеться в повідомленні.
На даний момент інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, у понеділок, 19 лютого, в Києві на Повітрофлотському проспекті, 54 сталася пожежа. Займання сталося в офісній будівлі.