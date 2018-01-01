Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами

У понеділок ввечері, 19 лютого, на вулиці Бойченка у Києві спалахнула серйозна пожежа в багатоквартирному будинку. Про це повідомилляє паблік dtp.kiev.ua. «Надзвичайна подія у Києві на вулиці О. Бойченка, 14: серйозна пожежа у житловому будинку. Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами. На місці працює ДСНС», -



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Фото: dtp.kiev Пожежа спалахнула на вулиці Бойченка, 14

Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами

У понеділок ввечері, 19 лютого, на вулиці Бойченка у Києві спалахнула серйозна пожежа в багатоквартирному будинку.

Про це повідомилляє паблік dtp.kiev.ua.

«Надзвичайна подія у Києві на вулиці О. Бойченка, 14: серйозна пожежа у житловому будинку. Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами. На місці працює ДСНС», - йдеться в повідомленні.

На даний момент інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, у понеділок, 19 лютого, в Києві на Повітрофлотському проспекті, 54 сталася пожежа. Займання сталося в офісній будівлі.