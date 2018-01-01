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    У Києві спалахнула серйозна пожежа в багатоквартирному будинку

    Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами
    У понеділок ввечері, 19 лютого, на вулиці Бойченка у Києві спалахнула серйозна пожежа в багатоквартирному будинку. Про це повідомилляє паблік dtp.kiev.ua. «Надзвичайна подія у Києві на вулиці О. Бойченка, 14: серйозна пожежа у житловому будинку. Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами. На місці працює ДСНС», -
    • Сьогодні, 01:55
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    <p>Пожежа спалахнула на вулиці Бойченка, 14</p>
    Фото: dtp.kiev

    Пожежа спалахнула на вулиці Бойченка, 14

    Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами

    У понеділок ввечері, 19 лютого, на вулиці Бойченка у Києві спалахнула серйозна пожежа в багатоквартирному будинку.

    Про це повідомилляє паблік dtp.kiev.ua.

    «Надзвичайна подія у Києві на вулиці О. Бойченка, 14: серйозна пожежа у житловому будинку. Попередньо, займання сталося між сьомим і восьмим поверхами. На місці працює ДСНС», - йдеться в повідомленні.

    На даний момент інформації про потерпілих немає.

    Нагадаємо, у понеділок, 19 лютого, в Києві на Повітрофлотському проспекті, 54 сталася пожежа. Займання сталося в офісній будівлі.

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