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    Події в Україні

    У Харкові «швидка» з вагітною жінкою потрапила в ДТП: є постраждалі

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    Водій KIA вилетів на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з машиною швидкої допомоги - У Харкові «швидка» з вагітною жінкою потрапила в ДТП: є постраждалі
    Водій KIA вилетів на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з машиною швидкої допомоги
    Фото: Харків 1654

    Пасажирка «швидкої» отримала травми

    У Харкові на вулиці Якіра сталася аварія, в якій постраждала бригада швидкої допомоги і водій легкового автомобіля.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Харків +1654».

    Попередньо встановлено, що водій KIA вилетів на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з машиною швидкої допомоги, яка везла вагітну жінку до лікарні.

    Бригада і пацієнтка отримали травми, їх госпіталізовано до обласної лікарні.

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    У Харкові «швидка» з вагітною жінкою потрапила в ДТП: є постраждалі
    У Харкові «швидка» з вагітною жінкою потрапила в ДТП: є постраждалі
    У Харкові «швидка» з вагітною жінкою потрапила в ДТП: є постраждалі
    Фото: Харків 1654

    Водій KIA і пасажир отримали ушкодження легкого ступеня тяжкості.

    Загиблих немає.

    Нагадаємо, що нещодавно сталося жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих.

    Увечері суботи, 12 вересня, неподалік від Вишгорода біля Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомлялося, 12 вересня, у Чернівцях легковий автомобіль BMW вилетів на огорожу приватного господарства на вулиці Винниченка. Водія легкового автомобіля на місці пригоди не знайшли.

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