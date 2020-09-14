У Харкові «швидка» з вагітною жінкою потрапила в ДТП: є постраждалі



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Водій KIA вилетів на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з машиною швидкої допомоги Фото: Харків 1654

Пасажирка «швидкої» отримала травми

У Харкові на вулиці Якіра сталася аварія, в якій постраждала бригада швидкої допомоги і водій легкового автомобіля.

Про це повідомляє Telegram-канал «Харків +1654».

Попередньо встановлено, що водій KIA вилетів на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з машиною швидкої допомоги, яка везла вагітну жінку до лікарні.

Бригада і пацієнтка отримали травми, їх госпіталізовано до обласної лікарні.

Водій KIA і пасажир отримали ушкодження легкого ступеня тяжкості.

Загиблих немає.

Нагадаємо, що нещодавно сталося жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих.

Увечері суботи, 12 вересня, неподалік від Вишгорода біля Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомлялося, 12 вересня, у Чернівцях легковий автомобіль BMW вилетів на огорожу приватного господарства на вулиці Винниченка. Водія легкового автомобіля на місці пригоди не знайшли.