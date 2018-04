У Києві стартує сезон фонтанів: на Майдані їх освіжили новою музикою

Серед пісень будуть композиції як українських, так і зарубіжних виконавців

З 1 травня у Києві після зими відкривається сезон фонтанів. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію КП «Київводфонд». Зазначається, що світло-музичні фонтани у центрі столиці будуть працювати щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00. «Музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості



Серед пісень будуть композиції як українських, так і зарубіжних виконавців

З 1 травня у Києві після зими відкривається сезон фонтанів.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію КП «Київводфонд».

Зазначається, що світло-музичні фонтани у центрі столиці будуть працювати щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00.

«Музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Джамала, Бумбокс – «Злива», Океан Ельзи – «Майже весна», Elvis Presley – «A Little Less Conversation», Джамала – «1944», Pianoboy – «Кохання», The Hardkiss – «Журавлі», Queen – «I want to break free», Shirley Bassey – «History Repeating» та інші», - зауважили у КМДА.

Як відомо, минулого року було проведено реконструкцію фонтанного комплексу, який складається з одного «Великого» та шести «Малих» фонтанів. До цього часу комплекс не функціонував майже три роки.

В КМДА додали, що за останні два роки в акваторії Русанівського каналу було збудовано новий фонтанний комплекс, який складається з 12 окремих фонтанів. Він також буде працювати в усі дні, крім понеділка.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві на Майдані Незалежності провели тестовий запуск фонтанів.