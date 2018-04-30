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    У Києві стартує сезон фонтанів: на Майдані їх освіжили новою музикою

    Серед пісень будуть композиції як українських, так і зарубіжних виконавців
    З 1 травня у Києві після зими відкривається сезон фонтанів. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію КП «Київводфонд». Зазначається, що світло-музичні фонтани у центрі столиці будуть працювати щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00. «Музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості
    • Сьогодні, 14:29
    • Розсилка
    Фото: Інформатор

    Серед пісень будуть композиції як українських, так і зарубіжних виконавців

    З 1 травня у Києві після зими відкривається сезон фонтанів.

    Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію КП «Київводфонд».

    Зазначається, що світло-музичні фонтани у центрі столиці будуть працювати щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00.

    «Музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Джамала, Бумбокс – «Злива»,  Океан Ельзи – «Майже весна», Elvis Presley – «A Little Less Conversation», Джамала – «1944», Pianoboy – «Кохання», The Hardkiss – «Журавлі», Queen – «I want to break free», Shirley Bassey – «History Repeating» та інші», - зауважили у КМДА.

    Як відомо, минулого року було проведено реконструкцію фонтанного комплексу, який складається з одного «Великого» та шести «Малих» фонтанів. До цього часу комплекс не функціонував майже три роки.

    В КМДА додали, що за останні два роки в акваторії Русанівського каналу було збудовано новий фонтанний комплекс, який складається з 12 окремих фонтанів. Він також буде працювати в усі дні, крім понеділка.

    Нагадаємо, 28 квітня у Києві на Майдані Незалежності  провели тестовий запуск фонтанів.

    Київ відпочинок фонтан
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