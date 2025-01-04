Київ накриє негода: поліція звернулась до жителів столиці

Поліція закликає пішоходів переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора

Синоптики оголосили у столиці І рівень небезпеки через сильний вітер та ожеледь

За прогнозами «Укргідрометцентру» сьогодні в Києві буде хмарно з проясненнями. Очікується мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Вітер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Водночас у Патрульній поліції закликали громадян особливо дотримуватись правил дорожнього руху.

Зокрема, водіям варто:

переконатись у технічній справності транспортного засобу;

обрати безпечну швидкість руху автомобіля;

відмовитись від ризикованих маневрувань;

збільшити дистанцію між автомобілями;

користуватись засобами пасивної безпеки;

під час зупинки обов‘язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Правила для пішоходів:

переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Загалом по Україні очікується невеликий снігопад. За прогнозом синоптиків, сьогодні випаде невеликий сніг, вночі на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.