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Кияни пропонують створити український Діснейленд у Гідропарку: петиція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кияни пропонують створити український Діснейленд у Гідропарку: петиція
Уперше мер Києва Віталій Кличко заговорив про створення українського Діснейленду в Гідропарку ще у 2014 році
скриншот із сайту Київради

Менш ніж за тиждень ідею підтримали 435 осіб із 6000 необхідних

Мешканці Києва звернулись до місцевої влади з проханням створити на базі столичного Гідропарку розважальний парк для дітей типу «Діснейленд». Відповідна петиція розміщена на сайті Київради 30 грудня. 

«Занедбаний стан столичного Гідропарку створює умови для розвитку лише криміногенного середовища посеред нашого міста», – стверджує в петиції її автор Олег Заварзін.

Щоб виправити ситуацію та покращити міське середовище, він пропонує створити в Гідропарку тематичний дитячий парк розваг на кшталт «Діснейленду», але покласти в його основу «ідеї українських народних казок, фольклору, самобутності тощо».

Станом на зараз петиція набрала 435 голосів із 6000 необхідних. На підтримання ідеї лишається ще 54 дні.

Зазначимо, що вперше мер Києва Віталій Кличко заговорив про створення українського Діснейленду в Гідропарку ще у 2014 році, через пів року після перемоги на місцевих виборах.

За даними місцевих ЗМІ, у 2017 році навіть розпочали реконструкцію Гідропарку, а столична влада вела переговори з міжнародними інвесторами, щоб побудувати там великий парк розваг.

У 2019 році столичний голова Віталій Кличко знову згадав про «Діснейленд» у Гідропарку. Тоді переговори про залучення інвестицій на його будівництво велись із власниками найбільшого в Німеччині парка розваг Europa-park.

Останній раз мер Києва згадував про цю ідею у серпні 2020 року під час онлайн-конференції «Яким ми бачимо Київ». Тоді він заявив, що столична влада планує «створити в столиці парк розваг і відпочинку для дітей і дорослих («український Діснейленд») на території Гідропарку». Але у деталі не вдавався.

Теги: Київ парк Гідропарк Віталій Кличко петиція

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