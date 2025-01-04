Стало відоме ім'я дівчини, яка померла у лікарні після вчорашньої атаки дронів на Київщину

Окупанти вбили Діану Арзамазову з Київщини

Від поранень внаслідок вчорашньої атаки дронів на у Фастівський район Київщини сьогодні в лікарні померла Діана Арзамазова 2002 року народження. Про це повідомили у Facebook-спільноті ОТГ Глеваська громада.

Дівчина отримала поранення в живіт.

Лікарі Васильківської лікарні робили все можливе щоб врятувати дівчину, але, на жаль, поранення виявилось несумісне з життям.

Нагадаємо, вчора Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Внаслідок цього у Дарницькому районі загорівся приватний будинок.

У Голосіївському районі, де впали уламки, пожежі не було.

Крім того, внаслідок ворожої атаки «Шахедів» на область вчораодна людина загинула одразу, ще четверо отримали поранення.

Сьогодні російські загарбники атакували Україну 81 дроном.

Підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.