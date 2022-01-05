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    У Києві стартували перші в цьому році ярмарки (адреси)

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    На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція - У Києві стартували перші в цьому році ярмарки (адреси)
    На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція
    фото з відкритих джерел

    Ярмарки відбудуться лише у двох районах столиці

    У Києві цього тижня, з 4 по 9 січня відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться:

    5 січня (середа):

    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    6 січня (четвер):

    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    8 січня (субота):

    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    9 січня (неділя):

    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    Раніше стало відомо, як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор.

    До слова, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

    Після Нового року в Україні зросли ціни на овочі. Здорожчання торкнулося популярних серед українців овочів борщового набору, болгарського перцю, помідорів, а також огірків.

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    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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    У Києві стартували перші в цьому році ярмарки (адреси)