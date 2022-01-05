У Києві стартували перші в цьому році ярмарки (адреси)

Ярмарки відбудуться лише у двох районах столиці

У Києві цього тижня, з 4 по 9 січня відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

5 січня (середа):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

6 січня (четвер):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

8 січня (субота):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

9 січня (неділя):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

Раніше стало відомо, як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор.

До слова, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

Після Нового року в Україні зросли ціни на овочі. Здорожчання торкнулося популярних серед українців овочів борщового набору, болгарського перцю, помідорів, а також огірків.

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