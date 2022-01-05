У Києві стартували перші в цьому році ярмарки (адреси)
Ярмарки відбудуться лише у двох районах столиці
У Києві цього тижня, з 4 по 9 січня відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
5 січня (середа):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
6 січня (четвер):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
8 січня (субота):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
9 січня (неділя):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
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