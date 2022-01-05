У січні подешевшає один із улюблених продуктів українців

Експерти прогнозують зниження цін на сало

Одним із лідерів у році, що минув, за ціновим зростанням можна визнати звичайне сало, яке перейняло пальму першості у соняшникової олії (саме її називають чемпіоном за вартісним стрибком у 2020-му). Про це пише «Голос України».

Ціна популярного народного харчу зросла до 380 грн за кілограм так званого генеральського (з прошарками м’яса смужками, що нагадують лампаси, а щоб їх отримати, потрібен спеціальний режим годування тварин), яке пропонують в одному із столичних супермаркетів, – не кожному по кишені.

Розуміючи невисоку купівельну спроможність покупців, торгівці йшли на хитрість, реалізують сало запакованими по 200 г шматочками за 76 грн. На районних базарах сало можна вторгувати по 160 грн за кіло чи трохи дешевше. За останні п’ять років улюблений багатьма українцями продукт подорожчав мало не втричі.

Поголів’я свиней значно скоротилося, на початку грудня 2021 року сягнуло мінімуму – 2,2 млн голів (на 10 % менше, ніж у грудні 2020-го). Ще 3,6 млн голів відгодовують на вітчизняних тваринницьких комплексах.

Справа в тому, що на підприємствах вирощують м’ясні породи, які здебільшого, вже через пів року відправляють на ковбасу. Тобто доброго шпика з них не вийде. Так само не зробити його й з імпортної сировини. Якісне сало з’являється на базарах переважно з приватних подвір’їв. Зі свиней, відгодованих на натуральних продуктах. Але справа ця поволі занепадає через збитковість.

Як прогнозують експерти, у січні, коли спаде передсвятковий ажіотаж, сало дещо подешевшає разом із багатьма іншими продуктами.

Нагадаємо, у грудні в Україні трохи подешевшало сало. У листопаді ціна била рекорди й воно коштувало більше ніж відбірне м’ясо – від 150 грн/кг і вище, часом ціна сягала й 185 грн. У середині грудня ситуація змінилася: кілограм домашнього сала на базарах можна купити за 120-140 грн. У магазинах можна знайти сало і за 100 грн/кг.

Як повідомлялося, у листопаді ціни на сало рекордно підскочили.

Сало в Україні почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 грн за кілограм. З жовтня до листопада ціни зросли ще на 20 грн.

Як відомо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.