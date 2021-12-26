  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні на свята подорожчає один із улюблених солодких продуктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Конкурувати з російським та білоруським товаром на зовнішніх ринках стає складніше - В Україні на свята подорожчає один із улюблених солодких продуктів
    Конкурувати з російським та білоруським товаром на зовнішніх ринках стає складніше
    фото з відкритих джерел

    Виробникам згущеного молока стає дедалі важче: білоруська «згущенка» витісняє вітчизняну

    Рік, що минає, виявився дуже важким для українських виробників згущеного молока. Проте зараз їхня продукція користується стабільним попитом. Про це повідомляє «Інфагро».

    Комбінати сподіваються у грудні розпродати залишки, при цьому вкотре збільшивши ціни.

    У середині грудня основні оператори у великому опті пропонують: молочні консерви: ДСТУ – 32-35 грн/банка (370 г), майже ДСТУ – 30,0-32,0 грн/банка, продукція ТУ – 21-24 грн/банка.

    «Подальше збільшення цін на консерви малоймовірне, особливо цін експортних. Конкурувати з російським та білоруським товаром на зовнішніх ринках стає дедалі складніше», – зазначають аналітики.

    Обсяги експорту залишаються істотно нижчими за минулорічні показники. У листопаді вивезено 2,36 т згущеного молока, що на 12% менше відповідного місяця 2020 року. У грудні-січні експорт помітно зменшиться.

    «Імпорт білоруських консервів є стабільним. Минулого місяця завезено 217 т, за незмінно низькими цінами», – констатують експерти.

    Нагадаємо, підприємства, що виробляють кондитерську продукцію, змушені частково скоротити асортимент, через рекордне зростання цін на газ.

    Раніше стало відомо, що в Україні почалось падіння виробництва кондитерської продукції.

    Читайте також:
    Теги: експорт імпорт продукти ціни їжа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні на свята подорожчає один із улюблених солодких продуктів