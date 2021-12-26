В Україні на свята подорожчає один із улюблених солодких продуктів

Конкурувати з російським та білоруським товаром на зовнішніх ринках стає складніше

Виробникам згущеного молока стає дедалі важче: білоруська «згущенка» витісняє вітчизняну

Рік, що минає, виявився дуже важким для українських виробників згущеного молока. Проте зараз їхня продукція користується стабільним попитом. Про це повідомляє «Інфагро».

Комбінати сподіваються у грудні розпродати залишки, при цьому вкотре збільшивши ціни.

У середині грудня основні оператори у великому опті пропонують: молочні консерви: ДСТУ – 32-35 грн/банка (370 г), майже ДСТУ – 30,0-32,0 грн/банка, продукція ТУ – 21-24 грн/банка.

«Подальше збільшення цін на консерви малоймовірне, особливо цін експортних. Конкурувати з російським та білоруським товаром на зовнішніх ринках стає дедалі складніше», – зазначають аналітики.

Обсяги експорту залишаються істотно нижчими за минулорічні показники. У листопаді вивезено 2,36 т згущеного молока, що на 12% менше відповідного місяця 2020 року. У грудні-січні експорт помітно зменшиться.

«Імпорт білоруських консервів є стабільним. Минулого місяця завезено 217 т, за незмінно низькими цінами», – констатують експерти.

Нагадаємо, підприємства, що виробляють кондитерську продукцію, змушені частково скоротити асортимент, через рекордне зростання цін на газ.

Раніше стало відомо, що в Україні почалось падіння виробництва кондитерської продукції.

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