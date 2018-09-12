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    У Києві судитимуть поліцейського, який незаконно вилучив у підприємця майно на 30 млн грн

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    У Києві судитимуть поліцейського, який незаконно вилучив у підприємця майно на 30 млн грн

    Незаконно вилучений товар поліцейський передав стороннім особам

    Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт відносно слідчого Оболонського управління поліції у Києві, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Як повідомлялось, вказаний працівник поліції проводив розслідування за фактом замаху на незаконне отримання бюджетного відшкодування службовими особами приватного підприємства. Діючи в інтересах третіх осіб, правоохоронець незаконно вилучив у вказаного підприємства газове обладнання на суму понад 30 млн гривень, яке не мало жодного відношення до обставин розслідування кримінального провадження. У подальшому незаконно вилучений товар поліцейський передав стороннім особам, які розпорядились цим майном на власний розсуд», - йдеться в повідомленні.

    Своїми незаконними діями правоохоронець завдав підприємству збитків в особливо великих розмірах, що підтверджується висновками судової експертизи.

    Наразі слідство стосовно слідчого поліції завершено. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки) скеровано до суду для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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