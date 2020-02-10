Екскерівників «Київводфонду» судитимуть за заволодіння 27 об’єктами нерухомості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діями злочинної групи державі завдано шкоди на понад 170 млн грн

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які підозрюються у шахрайському заволодінні 27 об'єктами нерухомості державної та комунальної власності на суму понад 170 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

До складу злочинної групи входили колишній в.о. директора СВКП «Київводфонд», ексначальник юридичного відділу вказаного підприємства та інші особи.

Згідно з матеріалами слідства, у період 2015-2017 років учасники злочинної групи, залучивши як підставних осіб мешканців тимчасово окупованих територій Луганської області, розробили схему шахрайського заволодіння нерухомістю, що належить державі та територіальній громаді Києва, з використанням підроблених правовстановлюючих документів, печаток та бланків.

Серед незаконно привласненого майна адміністративна будівля Державної податкової інспекції на вул. Січових Стрільців площею 1386 кв. м, будівля гуртожитку по вул. Коперника площею 2086 кв. м, 20 приміщень громадських вбиралень СВКП «Київводфонд», будівля колишнього дитячого санаторію «Перемога».

Діями організованої злочинної групи інтересам держави завдано шкоди на суму понад 170 млн гривень.

Частина незаконно відчужених об’єктів на суму понад 100 млн гривень вже повернуті державі. Вживаються заходи щодо повернення іншого майна.

Дії обвинувачених кваліфіковано ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

За вчинене їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.