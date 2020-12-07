Зухвалий грабіжник київського магазину проведе чотири роки в тюрмі

Грабіжник привселюдно взяв чотири пари джинсів і викрав із каси близько 3,5 тис. грн

Деснянський районний суд Києва оголосив вирок чоловікові, який намагався пограбувати магазин. Зловмисника засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліція Києва

Подія відбулася наприкінці лютого цього року. Тоді до Деснянського управління поліції надійшов виклик про пограбування крамниці на вулиці Закревського. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці з’ясували, що невідомий на очах у свідків взяв чотири пари джинсів, витягнув із каси близько 3500 гривень виручки та спробував втекти. Однак його з речовими доказами затримали поліцейські, які оперативно прибули на виклик.

Правопорушником виявився 46-річний уродженець Черкаської області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Зібравши усі необхідні доказові матеріали, слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру та завершили досудове розслідування.

«Вироком Деснянського районного суду за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Закінчений замах на грабіж) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до чотирьох років позбавлення волі», - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, за даними Головного управління Нацполіції в Києві, протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч — 30197.

За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%.

Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь.