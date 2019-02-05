У Києві судитимуть трьох молодиків, які побили поліцейського



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Нападники були затримані працівниками поліції

Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою №9 оголошено підозру трьом зловмисникам, які напали на працівника правоохоронного органу та спричинили йому тілесні ушкодження. Інцидент стався 2 лютого у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Компанія молодиків-мешканців столиці розпивали спиртні напої в під'їзді житлового будинку по вул. Смілянській. У цей час працівник правоохоронного органу - заступник командира взводу полку поліції особливого призначення ГУ НП у Києві повертався додому зі служби та зробив компанії зауваження. У відповідь молодики напали на правоохоронця, почали наносити удари по різних частинах тіла, спричинивши йому тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Вказані троє нападників невдовзі були затримані працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). До суду направлено клопотання про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.