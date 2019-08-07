У Києві судитимуть вбивцю, який переховувався в Іспанії



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Підозрюваний перебуває під вартою

Чоловік вбив матір своєї співмешканки, викравши у неї 2,5 млн грн

Київською місцевою прокуратурою №6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який підозрюється у вчиненні умисного вбивства літньої жінки з корисливих мотивів.

Злочин стався у березні 2017 року на столичному Печерську.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Жертвою 47-річного чоловіка стала матір його співмешканки. Знаючи, що потерпіла зберігає у своїй квартирі велику суму грошей та інших цінностей, зловмисник вирішив реалізувати свій злочинний умисел. Маючи доступ до помешкання, чоловік спричинив жінці численні удари тупим предметом по голові, внаслідок чого наступила смерть останньої. Викравши майже 2,5 мільйони гривень, які жінка зберігала у сейфі, злочинець втік з місця вчинення злочину», - розповіли в прокуратурі.

У подальшому чоловік перетнув державний кордон з метою переховування від органів слідства. З метою арешту та подальшої екстрадиції до України його оголосили у міжнародний розшук.

В грудні 2017 року зловмисника було затримано на території Іспанії та видано правоохоронним органам України для притягнення його до кримінальної відповідальності за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За вчинення вказаного злочину чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

На даний час підозрюваний перебуває під вартою.