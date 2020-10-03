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    Кримінал

    Як житель Черкащини «мінував» залізничний вокзал у столиці. Правоохоронці оприлюднили аудіо

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    В ході огляду території вокзалу вибухових пристроїв не виявлено - Як житель Черкащини «мінував» залізничний вокзал у столиці. Правоохоронці оприлюднили аудіо
    В ході огляду території вокзалу вибухових пристроїв не виявлено

    Санкція статті за такі «розваги» передбачає позбавлення волі на строк до шести років

    Відкрито кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Чоловіку з Лисянки загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

    Про це повідомляють у поліції Черкащини.

    На спеціальну лінію 102 зателефонував невідомий та повідомив про замінування залізничного вокзалу в Києві. Інформацію негайно передали до чергової частини ГУНП в Київській області.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовою собакою. Працівниками поліції було проведено евакуацію 200 пасажирів та 150 працівників залізничного вокзалу.

    В ході огляду території вокзалу вибухових пристроїв не виявлено. У цей час працівники Лисянського відділу поліції встановили особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

    Київ кримінал замінування Черкащина вокзал
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