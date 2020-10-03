Як житель Черкащини «мінував» залізничний вокзал у столиці. Правоохоронці оприлюднили аудіо
Санкція статті за такі «розваги» передбачає позбавлення волі на строк до шести років
Відкрито кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Чоловіку з Лисянки загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Про це повідомляють у поліції Черкащини.
На спеціальну лінію 102 зателефонував невідомий та повідомив про замінування залізничного вокзалу в Києві. Інформацію негайно передали до чергової частини ГУНП в Київській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовою собакою. Працівниками поліції було проведено евакуацію 200 пасажирів та 150 працівників залізничного вокзалу.
В ході огляду території вокзалу вибухових пристроїв не виявлено. У цей час працівники Лисянського відділу поліції встановили особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.