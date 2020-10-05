Жінка 13 разів «мінувала» столичний вуз через конфлікт із донькою



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Жінка повідомляла про замінування трьох корпусів Національної академії державного управління при президентові України

Результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 56-річної жінки, яка неодноразово повідомляла про замінування корпусів Національної академії державного управління при президентові України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з липня 2019 року по червень 2020 року жінка здійснила 13 завідомо неправдивих повідомлень про замінування трьох корпусів Національної академії державного управління при президентові України.

Жінку невдовзі встановили та затримали. Вказані дії вона здійснювала через конфлікт із донькою, яка працює у навчальному закладі, бажаючи її звільнення.

Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно мешканець Лисянки Черкаської області повідомив про замінування залізничного вокзалу в Києві.