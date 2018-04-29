У Києві та області оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
- Вчора, 12:00
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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки триватиме до 1 травня включно
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про найвищий рівень пожежної небезпеки у Києві та Київській області до кінця першотравневих вихідних.
За даними Укргідрометцентру, 29 квітня - 1 травня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Також у Київській області, крім районів Яготина та Миронівки, у ці дні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомлялося, 29 квітня сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Маршала Жукова, 27 у Деснянському районі Києва, під час якої було врятовано двох осіб.