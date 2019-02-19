У Києві тестують сенсорне освітлення пішохідних переходів



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Освітлення переходів вмикатиметься за допомогою датчиків руху

Наразі ведеться налаштування датчиків руху

У Києві в тестовому режимі запрацювали пішохідні переходи з датчиками руху і сенсорним освітленням.

Знаки «пішохідний перехід» і LED-освітлення над «зеброю» будуть вмикатися в момент наближення автомобілів, або ж коли до переходу підходять люди. Але поки в тестовому режимі знаки і освітлення працюють постійно, ведеться налаштування датчиків руху, повідомляє «Город Киев».

Протестувати такі переходи можна поки що переважно в Дарницькому районі столиці, зокрема на:

вул. Центральна;

вул. Садова, 136, 138;

просп. Петра Григоренка, 1, 9, 12, 18;

вул. Здолбунівська, 9, 9Б;

вул. Декабристів, 2А.

Як повідомлялося, у Києві на 12 наземних пішохідних переходах облаштують сенсорне освітлення, яке включатиметься за допомогою датчиків руху. За статистикою чимало ДТП трапляється саме через погане освітлення переходів, де водії не бачать пішоходів вчасно.

За статистикою чимало ДТП трапляється саме через погане освітлення переходів, де водії не бачать пішоходів вчасно. Нововведення допоможе знизити рівень нещасних випадків і порушень із цієї причини.