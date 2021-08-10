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    У Києві тимчасово скасовують рух міської електрички

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    У Києві тимчасово скасовують рух міської електрички - У Києві тимчасово скасовують рух міської електрички
    У Києві тимчасово скасовують рух міської електрички
    Фото з відкритихт джерел

    Рух електрички призупиняється з технічних причин

    Рух міської електрички у столиці України буде тимчасово скасовано з 11 серпня. Про це з посиланням на Київпастранс повідомляє Київська міська державна адміністрація.

    «Із 11 серпня у Києві тимчасово скасують рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319», – йдеться у повідомленні.

    Уточнюється, що рух призупиняється з технічних причин. Про його відновлення обіцяють повідомити додатково.

    «КП «Київпастранс« перепрошує за тимчасові незручності», – додають у КМДА.

    Раніше Укрзалізниця заявила про наміри повернути собі на баланс міську електричку та інтегрувати її у проєкт Kyiv City Express, який передбачає об’єднати міське та приміське залізничне сполучення та оновити рухомий склад.

    Схема сполучення в Києві та області, за цим проєктом, включає «Київську Русанівку», «Протасів яр» та «Либідську». Останню потрібно буде будувати з нуля, в той час як перші дві можна реконструювати.

    Цьогоріч Укрзалізниця поновила обговорення проєкту Kyiv City Express і навіть запустила кілька додаткових поїздів на приміському сполученні. Зокрема, з 15 березня за човниковим принципом почав курсувати потяг з Києва до Бучі.

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    Теги: Укрзалізниця потяг Київпастранс
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    У Києві тимчасово скасовують рух міської електрички