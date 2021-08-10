У Києві тимчасово скасовують рух міської електрички

Рух електрички призупиняється з технічних причин

Рух міської електрички у столиці України буде тимчасово скасовано з 11 серпня. Про це з посиланням на Київпастранс повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Із 11 серпня у Києві тимчасово скасують рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рух призупиняється з технічних причин. Про його відновлення обіцяють повідомити додатково.

«КП «Київпастранс« перепрошує за тимчасові незручності», – додають у КМДА.

Раніше Укрзалізниця заявила про наміри повернути собі на баланс міську електричку та інтегрувати її у проєкт Kyiv City Express, який передбачає об’єднати міське та приміське залізничне сполучення та оновити рухомий склад.

Схема сполучення в Києві та області, за цим проєктом, включає «Київську Русанівку», «Протасів яр» та «Либідську». Останню потрібно буде будувати з нуля, в той час як перші дві можна реконструювати.

Цьогоріч Укрзалізниця поновила обговорення проєкту Kyiv City Express і навіть запустила кілька додаткових поїздів на приміському сполученні. Зокрема, з 15 березня за човниковим принципом почав курсувати потяг з Києва до Бучі.