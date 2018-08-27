У Києві троє злочинців на автомобілі викрали чоловіка
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Розсилка
Патрульні поліцейські знайшли і затримали викрадачів
У Дніпровському районі Києва на вулиці Раїси Окіпної троє чоловіків схопили на вулиці перехожого і насильно відвезли на автомобілі Volkswagen Golf у невідомому напрямку.
Після інциденту поліція ввела план «Перехоплення». Правоохоронцям про інцидент повідомив очевидець події, повідомляє «Кримінальна Україна».
Патрульні поліцейські знайшли і затримали викрадачів, які тікали від правоохоронців. Поліцейським вдалося заблокувати зловмисників, але одному з них вдалося втекти.
Двоє зловмисників дають свідчення у поліції. Ще одного підозрюваного розшукують правоохоронці.
Причини викрадення чоловіка встановлюються.
Як повідомлялося, 26 серпня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.