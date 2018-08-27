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    Новини

    У Києві троє злочинців на автомобілі викрали чоловіка

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    Зловмисники на автомобілі Volkswagen Golf схопили на вулиці перехожого - У Києві троє злочинців на автомобілі викрали чоловіка
    Зловмисники на автомобілі Volkswagen Golf схопили на вулиці перехожого

    Патрульні поліцейські знайшли і затримали викрадачів

    У Дніпровському районі Києва на вулиці Раїси Окіпної троє чоловіків схопили на вулиці перехожого і насильно відвезли на автомобілі Volkswagen Golf у невідомому напрямку.

    Після інциденту поліція ввела план «Перехоплення». Правоохоронцям про інцидент повідомив очевидець події, повідомляє «Кримінальна Україна».

    Патрульні поліцейські знайшли і затримали викрадачів, які тікали від правоохоронців. Поліцейським вдалося заблокувати зловмисників, але одному з них вдалося втекти.

    Двоє зловмисників дають свідчення у поліції. Ще одного підозрюваного розшукують правоохоронці.

    Причини викрадення чоловіка встановлюються.

    Як повідомлялося, 26 серпня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.

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