У Києві троє злочинців на автомобілі викрали чоловіка



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Зловмисники на автомобілі Volkswagen Golf схопили на вулиці перехожого

Патрульні поліцейські знайшли і затримали викрадачів

У Дніпровському районі Києва на вулиці Раїси Окіпної троє чоловіків схопили на вулиці перехожого і насильно відвезли на автомобілі Volkswagen Golf у невідомому напрямку.

Після інциденту поліція ввела план «Перехоплення». Правоохоронцям про інцидент повідомив очевидець події, повідомляє «Кримінальна Україна».

Патрульні поліцейські знайшли і затримали викрадачів, які тікали від правоохоронців. Поліцейським вдалося заблокувати зловмисників, але одному з них вдалося втекти.

Двоє зловмисників дають свідчення у поліції. Ще одного підозрюваного розшукують правоохоронці.

Причини викрадення чоловіка встановлюються.

Як повідомлялося, 26 серпня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.