У Києві ТЦК оштрафував чоловіка, той подав позов: рішення суду

Позивач звернувся до суду після того, як був оштрафований під час візиту до ТЦК для уточнення своїх облікових даних

Чоловік стверджує, що не отримував жодних попередніх викликів від ТЦК і своєчасно з’явився для уточнення даних

У Києві Територіальний центр комплектування (ТЦК) оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень, коли той прийшов оновити дані. Військовозобов'язаний не погодився з рішенням і подав позов до суду. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Позивач звернувся до суду після того, як був оштрафований під час візиту до ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Замість проведення стандартної процедури, представники ТЦК склали на нього протокол за порушення правил військового обліку. Чоловік стверджує, що не отримував жодних попередніх викликів від ТЦК і своєчасно з’явився для уточнення даних.

Рішення суду

Суд встановив, що ТЦК не надало належних доказів повторного порушення правил військового обліку або вручення офіційного виклику, що є обов’язковою умовою для притягнення до відповідальності.

Зважаючи на відсутність доказів порушення та недоведеність вини позивача, суд скасував штраф і постанову про адміністративне правопорушення, задовольнивши позов у справі.

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізувало чоловіка, який мав бронювання. Необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації у відповідності до статті 23 закону про мобілізацію. На цьому наголосив у своєму рішенні від 23 серпня 2024 року Вінницький окружний адміністративний суд