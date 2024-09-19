Обстріл РФ пансіонату для пенсіонерів, нова допомога від Німеччини. Головне за 19 вересня

Російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами

Обстріл Сумського геріатричного пансіонату, новий пакет допомоги від Німеччини, дерусифікація назв населених пунктів. «Главком» склав добірку новин 19 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники.

Новий пакет військової допомоги містить:

22 танки Leopard 1 A5 з запчастинами (спільний проєкт з Данією);

22 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок (Mrap);

п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничний всюдихід Warthog;

три зенітні установки Gepard із запчастинами;

два радіолокаційні радари Trml-4D;

61 тис. снарядів 155-мм калібру;

30 розвідувальних дронів Vector із запчастинами;

20 розвіддронів RQ-35 Heidrun;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвіддронів Songbird;

шість дронів Hornet XR;

три мостоукладальні танки Beaver із запчастинами;

одну інженерну броньовану машину Dachs із запчастинами;

шість машини розмінування Wisent 1;

матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;

дві захисні системи AMPS для гелікоптерів;

два автомобілі для охорони кордону;

112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

вісім вантажівок Zetros;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;

1 млн патронів до вогнепальної зброї.

Суд лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон без змін

У Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.

Обстріл Сумського геріатричного пансіонату

Російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат. Тут проживала 221 людина похилого віку. Як зазначають рятувальники, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи.

На момент атаки в будівлі були майже 300 людей – понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Унаслідок удару російської армії по Сумському геріатричному пансіонаті загинула одна людина, ще 12 – поранено.

Європарламент ухвалив резолюцію про зняття обмежень Україні на далекобійну зброю

Європейський парламент закликав країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. Резолюцію підтримали 425 депутатів, 131 – проти, 63 – утрималися. Як зазначено в резолюції, без зняття чинних обмежень Україна не може повною мірою захищати себе і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Парламентарі наголошують, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання можуть звести нанівець усі докладені зусилля у війні. Вони також висловлюють жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн Євросоюзу.

Тож Європарламент повторно закликає європейські країни виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus. Вони також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобовʼязання щодо щорічної військової підтримки України у розмірі не менше 0,25% свого ВВП.

Рада ухвалила постанову про дерусифікацію назв населених пунктів

Сьогодні, 19 вересня, народні депутати проголосували за перейменування 328 населених пунктів в Україні. Згідно з постановою, перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи.

Зокрема, перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.