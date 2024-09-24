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Нардеп Дмитрук підтвердив затримання британськими правоохоронцями (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп Дмитрук підтвердив затримання британськими правоохоронцями (відео)
Народний депутат заявив, що президент України Володимир Зеленський вимагає його екстрадиції
скріншот з відео

Артем Дмитрук не повідомив деталі судового процесу у справі про його екстрадицію

Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну, перетнувши кордон з Молдовою, підтвердив інформацію про його затримання британськими правоохоронцями. Відповідне відео нардеп опублікував у своєму Telegram-каналі.

Так, у відео Дмитрук заявив, що Зеленський вимагає його екстрадиції. «Сьогодні в межах процесу я був затриманий правоохоронцями, після цього відбулося судове засідання. Скажу одне – я залишаюся з вами на зв'язку. Всім дякую за підтримку. Слава Богу за все», – наголосив нардеп.

Раніше у коментарі виданню The Independent Дмитрук заявив, що у нього «немає ніяких особистих проблем із Зеленським».

Також Дмитрук опублікував фото, яке підписав нижче: «Був важкий день».

Дмитрук прокоментував судове засідання щодо його екстрадиції
Дмитрук прокоментував судове засідання щодо його екстрадиції
скріншот

Нагадаємо, The Independent раніше повідомило, що народний депутат Артем Дмитрук, який переховується в Лондоні, має з'явитися в суді, щоб оскаржити запит на екстрадицію, поданий урядом Зеленського. Дмитрук розповів виданню, що нібито був змушений втекти з України через свою позицію до заборони Московської церкви в Україні.

«Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві після інциденту, в якому він брав участь у 2020 році, коли намагався прорватися на політичну зустріч. Депутат втік до Великої Британії у драматичному стилі: взявши таксі до молдовського кордону, потрапив у країну через ліси, а потім вилетів до Італії, а потім до Лондона, де у нього є родина», – пише видання.

Як зазначає The Independent, Дмитрук у Вестмінстерському магістратському суді стверджуватиме, що він «є жертвою політичних репресій з боку уряду Зеленського». Дмитрук розповів The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку відтоді, як він втік у серпні.

Нагадаємо працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: Артем Дмитрук Велика Британія суд екстрадиція Володимир Зеленський депутат

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