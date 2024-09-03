Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою
За одну крапку під твітом іранський блогер Хоссейн Шанбехзаде отримує тривалий термін ув'язнення
фото із відкритих джерел

Чоловіка заарештували після того, як його твіт з однією крапкою набрав більше лайків, ніж пост глави держави

Іранського блогера Хоссейна Шанбехзаде засуджено на 12 років в'язниці за твіт, що містить тільки крапку, яку він поставив у відповідь на пост глави держави аятоли Алі Хаменеї. Про це пише Iran International.

У червні чоловіка заарештували після того, як його твіт з однією крапкою набрав більше лайків, ніж пост Хаменеї.

Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою фото 1


Блогера було засуджено до п'яти років за «пропаганду на користь Ізраїлю», чотири роки за «образу ісламських святинь», два роки за «поширення хибної інформації» та один рік за «антидержавну пропаганду». Адвокат Амір Раїсян планує оскаржити вирок, але обліковий запис блогера уже був деактивований.

За словами адвоката, у суді не надали жодних доказів того, що підсудний здійснював «проізраїльську пропагандистську діяльність». Раїсян каже, що звинувачення висунуто на основі його «приватних чатів».

Щодо інших звинувачень Раїсян сказав: суд посилався на нібито підтримку Шанбехзаде інших політичних в’язнів, негативне зображення ситуації в країні, використання хештегу «Ні страті», підтримку скасування обов’язкового носіння хіджабу, створення негативної атмосфери в ЗМІ проти виборів в Ірані та висловлювання радості у зв'язку зі смертю колишнього президента Ірану Ебрагіма Раїсі.

До слова, європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ. Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту.

Читайте також: Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі
Теги: адвокат вирок Іран суд суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль звинуватив 190 співробітників Близькосхідного агентства ООН у викраденнях та вбивствах ізраїльтян під час нападу ХАМАС у 2023 році
ООН причетна до нападу ХАМАС на Ізраїль? The Times of Israel повідомила деталі
5 серпня, 22:08
Путін порадив лідеру Ірану уникати нападів на ізраїльських цивільних
Путін просив Іран стримано відповісти на вбивство лідера ХАМАСу – Reuters
6 серпня, 19:08
У грудні 2023 році «Укрнафтобуріння» припинило видобування газу на Сахалінському газовому родовищі через рішення суду
АРМА повідомила, скільки грошей втратила Україна через зупинку Сахалінського родовища
7 серпня, 17:02
Позов до міжнародного Арбітражного трибуналу НЕК «Укренерго» подала ще у 2019 році. Наприкінці 2020-го справу почали розглядати
Справа проти РФ щодо активів у Криму: Арбітраж Парижу ухвалив рішення на користь «Укренерго»
13 серпня, 15:17
Арда Кардешлер був головним арбітром гри між Росією і Сербією у Москві
«Кривбас» вимагає від УЄФА замінити арбітра гри з «Бетісом», який судив матч збірної РФ у Москві
18 серпня, 15:18
Суд розглядає скарги після уколів від коронавірусу
Тисячі людей вимагають компенсацію. Виробники вакцин проти Covid-19 захлинаються від позовів
20 серпня, 16:11
Атака Ірану на Ізраїль у квітні 2024 року
Український посол розповів, як Ізраїль готується до ймовірного удару Ірану
20 серпня, 19:41
Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за участі посередників
Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми
28 серпня, 09:52
Біля офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Києві зібралися родини полонених морських піхотинців
«Ганьба»: Рідні полонених прийшли до Червоного Хреста з вимогою
29 серпня, 14:47

Соціум

Кремль готує до війни школярів – британська розвідка
Кремль готує до війни школярів – британська розвідка
Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою
Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
Наступ ЗСУ на Курщині: журнал Foreign Affairs назвав наслідки
Наступ ЗСУ на Курщині: журнал Foreign Affairs назвав наслідки
Ірландія змінює правила отримання дозволів на роботу
Ірландія змінює правила отримання дозволів на роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
21K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
20K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
12K
Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua