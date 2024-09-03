Блогер з Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт із крапкою

Чоловіка заарештували після того, як його твіт з однією крапкою набрав більше лайків, ніж пост глави держави

Іранського блогера Хоссейна Шанбехзаде засуджено на 12 років в'язниці за твіт, що містить тільки крапку, яку він поставив у відповідь на пост глави держави аятоли Алі Хаменеї. Про це пише Iran International.

У червні чоловіка заарештували після того, як його твіт з однією крапкою набрав більше лайків, ніж пост Хаменеї.



Блогера було засуджено до п'яти років за «пропаганду на користь Ізраїлю», чотири роки за «образу ісламських святинь», два роки за «поширення хибної інформації» та один рік за «антидержавну пропаганду». Адвокат Амір Раїсян планує оскаржити вирок, але обліковий запис блогера уже був деактивований.

За словами адвоката, у суді не надали жодних доказів того, що підсудний здійснював «проізраїльську пропагандистську діяльність». Раїсян каже, що звинувачення висунуто на основі його «приватних чатів».

Щодо інших звинувачень Раїсян сказав: суд посилався на нібито підтримку Шанбехзаде інших політичних в’язнів, негативне зображення ситуації в країні, використання хештегу «Ні страті», підтримку скасування обов’язкового носіння хіджабу, створення негативної атмосфери в ЗМІ проти виборів в Ірані та висловлювання радості у зв'язку зі смертю колишнього президента Ірану Ебрагіма Раїсі.

До слова, європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ. Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту.