Який вигляд має повістка, відправлена поштою: очільник «Укрпошти» розповів деталі

За словами керівника «Укрпошти», розсилка повісток нічим не відрізняється від розсилки судових документів

Лист з повісткою виглядає як звичайний конверт та нічим не відрізняється від судових документів. Про це розповів голова «Укрпошти» Ігор Смілянський у коментарі «Суспільному».

За словами Смілянського, розсилка повісток «Укрпоштою» нічим не відрізняється від розсилки судових документів. Вона має вигляд звичайного рекомендованого листа, який одержувач отримує під підпис.

«Якщо зазначається, що людини немає, залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами – ми це залишаємо в системі та повертаємо листа відправнику», – сказав він.

За словами глави «Укрпошти», це чітко регламентована процедура, яка зазначена в законодавстві, а листи з повістками виглядають як звичайний конверт.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, що після 16 липня повістки в Україні будуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Як відомо, уряд виділив 71 млн 820 тис. грн на централізований друк повісток. За вказану суму до кінця року планується надрукувати 900 тис. повісток. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 24 вересня.

У пояснювальній записці Міністерства економіки сказано, що в планах кожного місяця друкувати по 300 тисяч повісток. Мінфін має виділити ці кошти з резервного фонду держбюджету.

Як повідомлялося, жителям Києва почали надходити поштою повістки.