У Києві упорядковують сквер комплексу «Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії» (фото)

Київ просить Мінкульт внести меморіальний комплекс до Державного реєстру нерухомих пам’яток національного значення

У рамках підготовки до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи у Святошинському районі Києва тривають роботи з благоустрою території скверу меморіального комплексу «Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії», який знаходиться на перетині проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської. Про це повідомила депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, роботи вже на завершальному етапі.

Пам’ятний знак, авторами якого є скульптор Володимир Чепелик та архітектор Микола Кислий, встановлено 26 квітня 1994 року за ініціативи Спілки інвалідів Святошинського району. До 25-ї річниці трагедії за ініціативи громадської організації «Пожежні Чорнобиля» було споруджено меморіальну «Алею слави Героям-пожежним Чорнобиля» зі встановленням бюстів Героїв-пожежників та меморіальних плит. Меморіальний комплекс має статус пам’ятки історії місцевого значення.

«З метою збереження комплексу, що увічнює пам’ять загиблих героїв-ліквідаторів аварії, у 2016 році Департаментом охорони культурної спадщини КМДА направлено подання з відповідними обліковими матеріалами про внесення меморіального комплексу до Державного реєстру нерухомих пам’яток національного значення. Минулого року на прохання громадської організації «Пожежні Чорнобиля» Київ повторно звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики щодо надання відповідного статусу меморіальному комплексу. Питання залишається актуальним», – наголосила Муха.

Нагадаємо, що у Києві вшанують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи.